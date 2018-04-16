Я так понял теперь с любой максимки 15 грн СМС? Даже для тех, что с абонкой 60 грн?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:50
Re: Альфа-Банк
Я так понял теперь с любой максимки 15 грн СМС? Даже для тех, что с абонкой 60 грн?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:52
Alfa_Bank
Прошу прояснить: согласно
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06
Добрый день. Плата за Альфа-Чек вводится для всех карт Максимум(существующих и новых клиентов).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 17 кві, 2018 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06
Позволю небольшое замечание - такая же хрень с новыми клиентами была с ЭКО. Это у них такое название пакета, они применимы для всех.
Востаннє редагувалось curiousobro в Вів 17 кві, 2018 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:07
Вводится с 16-го мая, а если отключить чек или перевести в пуш до 1.06.18?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:10
В случае выбора push-канала - каким образом присылается предложение о рассрочке?
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:11
Alfa_Bank, проконсультируйте плиз.
Перевыпущена карта в другом пакете (c Maximum Gold на Eco Market), в мабе пакет пока еще светится как "Maximum Gold", когда можно заказывать выпуск допки?
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:12
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:14
С рассрочкой все норм, даже при выключенном чеке предложение приходят.
Так что, можно смело СМС инфо отключать, все равно при "крупных" тратах от 40$ смс-ка придет. Кроме P2P и нала, конечно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21
ДЕПОЗИТнИй СЕРТИфІКАТ нА ПРЕД’яВнИКА
а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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