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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5557555855595560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:50

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Так а в чём изменения,кроме планки в 10т. (сейчас 5к.грн) ничего нового!?

Я так понял теперь с любой максимки 15 грн СМС? Даже для тех, что с абонкой 60 грн?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:52

Alfa_Bank
Прошу прояснить: согласно https://alfabank.ua/upload/160518.pdf плата за СМС вводится с 16 мая только для новых клиентов или для всех по кредитке "Максимум"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу прояснить: согласно https://alfabank.ua/upload/160518.pdf плата за СМС вводится с 16 мая только для новых клиентов или для всех по кредитке "Максимум"?

Добрый день. Плата за Альфа-Чек вводится для всех карт Максимум(существующих и новых клиентов).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 17 кві, 2018 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу прояснить: согласно https://alfabank.ua/upload/160518.pdf плата за СМС вводится с 16 мая только для новых клиентов или для всех по кредитке "Максимум"?

Позволю небольшое замечание - такая же хрень с новыми клиентами была с ЭКО. Это у них такое название пакета, они применимы для всех.
Востаннє редагувалось curiousobro в Вів 17 кві, 2018 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:07

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Плата за Альфа-Чек вводится для всех карт (существующих и новых клиентов).

Вводится с 16-го мая, а если отключить чек или перевести в пуш до 1.06.18?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:10

В случае выбора push-канала - каким образом присылается предложение о рассрочке?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:11

Alfa_Bank, проконсультируйте плиз.
Перевыпущена карта в другом пакете (c Maximum Gold на Eco Market), в мабе пакет пока еще светится как "Maximum Gold", когда можно заказывать выпуск допки?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:12

  Vorlon написав:В случае выбора push-канала - каким образом присылается предложение о рассрочке?

На телефон, указанный в Альфа Чек.
Придет СМС , не пуш.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:14

  Vorlon написав:В случае выбора push-канала - каким образом присылается предложение о рассрочке?

С рассрочкой все норм, даже при выключенном чеке предложение приходят.
Так что, можно смело СМС инфо отключать, все равно при "крупных" тратах от 40$ смс-ка придет. Кроме P2P и нала, конечно.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21

ДЕПОЗИТнИй СЕРТИфІКАТ нА ПРЕД’яВнИКА

а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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