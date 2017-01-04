Тепер тре слідкувати шоб той альфачек автоматом не підключили миха так мені раз нахімічив
Ps Скоро з'являця гнівні пости новачків 'за шо 15 грн?'? Чого без попередження?...
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:22
Re: Альфа-Банк
Тепер тре слідкувати шоб той альфачек автоматом не підключили миха так мені раз нахімічив
Ps Скоро з'являця гнівні пости новачків 'за шо 15 грн?'? Чого без попередження?...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29
да на предъявителя щас появились.
естественно они не гарантируются Фондом, т.к. неизвестен его владелец (неименные)
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29
Тем более, что эти СМСки и не были бесплатными. По тарифу "максимум" стоимость информирования включено в ежемесячную абонплату.
Востаннє редагувалось wig в Вів 17 кві, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29
wig, добрый день. Учитывайте, что по кредитной карте плата за Альфа-Чек списывается в дату биллинга, а изменения в тарифах вступают в силу с 16.05. Поэтому, если дата биллинга до 15-го числа, то можете перейти на Пуш-сообщения и до 01.06.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32
В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:33
отключить через маб нельзя.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:36
так и не реализовали ДКБО
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:51
GrafBV, добрый день. Допку можно заказывать, когда будет выполнена смена тарифа (получили новую карту и подписали документы, и после этого наступила дата биллинга).
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:56
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
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