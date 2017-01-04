Alfa_Bank написав:Добрый день. Плата за Альфа-Чек вводится для всех карт (существующих и новых клиентов).
Вводится с 16-го мая, а если отключить чек или перевести в пуш до 1.06.18?
wig, добрый день. Учитывайте, что по кредитной карте плата за Альфа-Чек списывается в дату биллинга, а изменения в тарифах вступают в силу с 16.05. Поэтому, если дата биллинга до 15-го числа, то можете перейти на Пуш-сообщения и до 01.06.
В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа) какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как. 2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа) какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как. 2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
отключить через маб нельзя.
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GrafBV написав:Alfa_Bank, проконсультируйте плиз. Перевыпущена карта в другом пакете (c Maximum Gold на Eco Market), в мабе пакет пока еще светится как "Maximum Gold", когда можно заказывать выпуск допки?
GrafBV, добрый день. Допку можно заказывать, когда будет выполнена смена тарифа (получили новую карту и подписали документы, и после этого наступила дата биллинга).
Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа) какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как. 2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.