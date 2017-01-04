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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5557555855595560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:22

Re: Альфа-Банк

Тепер тре слідкувати шоб той альфачек автоматом не підключили ;) миха так мені раз нахімічив
Ps Скоро з'являця гнівні пости новачків 'за шо 15 грн?'? Чого без попередження?...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29

  Kripo написав:а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?


да на предъявителя щас появились.
естественно они не гарантируются Фондом, т.к. неизвестен его владелец (неименные)
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29

  chipmunk написав:Скоро з'являця гнівні пости новачків 'за шо 15 грн?'? Чого без попередження?...

Тем более, что эти СМСки и не были бесплатными. По тарифу "максимум" стоимость информирования включено в ежемесячную абонплату.
Востаннє редагувалось wig в Вів 17 кві, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:29

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Плата за Альфа-Чек вводится для всех карт (существующих и новых клиентов).

Вводится с 16-го мая, а если отключить чек или перевести в пуш до 1.06.18?

wig, добрый день. Учитывайте, что по кредитной карте плата за Альфа-Чек списывается в дату биллинга, а изменения в тарифах вступают в силу с 16.05. Поэтому, если дата биллинга до 15-го числа, то можете перейти на Пуш-сообщения и до 01.06.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32

В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:33

  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?


отключить через маб нельзя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:36

  IMPRINTER написав:отключить через маб нельзя.

так и не реализовали ДКБО :)

  sola написав:
  IMPRINTER написав:когда в ДКБО была строчка о тос что в Мабе можно вкл и откл .. я на это ссылался что Алла нарушщает ДКБО

Так вроде и сейчас такая строчка есть:

4.1.17. Відключити послугу Альфа-чек, звернувшись до Банку із відповідною заявою через відділення останнього або засобами Системи
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:51

  GrafBV написав:Alfa_Bank, проконсультируйте плиз.
Перевыпущена карта в другом пакете (c Maximum Gold на Eco Market), в мабе пакет пока еще светится как "Maximum Gold", когда можно заказывать выпуск допки?

GrafBV, добрый день. Допку можно заказывать, когда будет выполнена смена тарифа (получили новую карту и подписали документы, и после этого наступила дата биллинга).
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:56

  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?

Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
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