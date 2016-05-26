РД не переносят
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:16
РД не переносят
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:21
clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:29
спасибо!
Еще вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды? Щас в центральное пойдем, может просто кто-то сталкивался?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:35
Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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