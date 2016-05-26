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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5558555955605561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:16

  Ivanhoe написав:Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?

РД не переносят :)
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:21

clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:29

  IMPRINTER написав:
  Kripo написав:а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?


да на предъявителя щас появились.
естественно они не гарантируются Фондом, т.к. неизвестен его владелец (неименные)


спасибо!

Еще вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды? Щас в центральное пойдем, может просто кто-то сталкивался?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:35

  хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо

Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5558555955605561
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