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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:16
Ivanhoe написав:
Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?
РД не переносят
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:21
clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:29
IMPRINTER написав: Kripo написав:
а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?
да на предъявителя щас появились.
естественно они не гарантируются Фондом, т.к. неизвестен его владелец (неименные)
спасибо!
Еще вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды? Щас в центральное пойдем, может просто кто-то сталкивался?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:35
хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:58
clientage написав: Ivanhoe написав:
Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?
РД не переносят
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо?
То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?
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Ivanhoe
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:02
Ivanhoe написав: clientage написав: Ivanhoe написав:
Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?
РД не переносят
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо?
То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?
ну тут на ветке про красные суммы для РД на выходных уже пару клав стёрли
они криво появляются... и многие в связи с этим залетают с РКО, а для грейса особых проблем нет
Гаситесь заранее, с запасом, считайте сами в экселе, в домбухе... ОфПред тут даже заявила, шо банка ваащето не обязана обеспечивать расчет трат под РКО и следить за регламентом их списания
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:12
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
Тобто, йти у відділення та писати заяву на відключення смс НЕ треба ?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:13
Ivanhoe написав:
То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?
У меня в этом РД выпала на воскресенье.
Так вот весь биллинг был сделан в пятницу.
То есть в пятницу вечером уже все что надо списалось, перераспределилось, высчиталось и появилось в МАБ - омп, дата, общая сумма долга грейса.
Делайте всё в пятницу, иначе попадалово обеспечено.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:14
clientage написав: хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей
К сожалению, в последнее время наметилась очень нездоровая тенденция - попытки дискриминационными мерами стимулировать наш переход на мобильную версию. Есть опасения, что МАБ недолго будет оставаться привлекательным.
Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера. Не уверен, что экономия на плате за СМС того стоит.
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Сибарит
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:19
Сибарит написав:
Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера.
Не говоря уже про троянов, которые китайцы вшивают в телефон прямо на заводе.
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wig
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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