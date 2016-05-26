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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5559556055615562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:16

  Ivanhoe написав:Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?

РД не переносят :)
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:21

clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:29

  IMPRINTER написав:
  Kripo написав:а у вас сертификаты еще есть, услуга действует? и они теперь снова на предъявителя, не попадают по ФГВ?


да на предъявителя щас появились.
естественно они не гарантируются Фондом, т.к. неизвестен его владелец (неименные)


спасибо!

Еще вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды? Щас в центральное пойдем, может просто кто-то сталкивался?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:35

  хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо

Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:58

  clientage написав:
  Ivanhoe написав:Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?

РД не переносят :)
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо? :)

То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:02

  Ivanhoe написав:
  clientage написав:
  Ivanhoe написав:Если РД перенесён из-за праздников - 25 дней надо отсчитывать от оригинальной или перенесённой даты?

РД не переносят :)
всегда считают от оригинальной
но вы если можете погасить таки задолженности в выходной/праздничный день, то конечно гасите. А шоо? :)

То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?

ну тут на ветке про красные суммы для РД на выходных уже пару клав стёрли :mrgreen:
они криво появляются... и многие в связи с этим залетают с РКО, а для грейса особых проблем нет :)
Гаситесь заранее, с запасом, считайте сами в экселе, в домбухе... ОфПред тут даже заявила, шо банка ваащето не обязана обеспечивать расчет трат под РКО и следить за регламентом их списания :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:12

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?

Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.

Тобто, йти у відділення та писати заяву на відключення смс НЕ треба ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:13

  Ivanhoe написав:То есть "красные" сумму появляются в РД даже в выходные и можно гаситься со сберегательного?


У меня в этом РД выпала на воскресенье.
Так вот весь биллинг был сделан в пятницу.

То есть в пятницу вечером уже все что надо списалось, перераспределилось, высчиталось и появилось в МАБ - омп, дата, общая сумма долга грейса.

Делайте всё в пятницу, иначе попадалово обеспечено.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:14

  clientage написав:
  хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо

Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей :lol: :lol:

К сожалению, в последнее время наметилась очень нездоровая тенденция - попытки дискриминационными мерами стимулировать наш переход на мобильную версию. Есть опасения, что МАБ недолго будет оставаться привлекательным.
Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера. Не уверен, что экономия на плате за СМС того стоит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:19

  Сибарит написав:Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера.

Не говоря уже про троянов, которые китайцы вшивают в телефон прямо на заводе.
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wig
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