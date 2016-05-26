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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5559556055615562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:24

  Сибарит написав:
  clientage написав:
  хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо

Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей :lol: :lol:

К сожалению, в последнее время наметилась очень нездоровая тенденция - попытки дискриминационными мерами стимулировать наш переход на мобильную версию. Есть опасения, что МАБ недолго будет оставаться привлекательным.
Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера. Не уверен, что экономия на плате за СМС того стоит.


Установить мобильный клиент
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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:29

  maxprofit написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?

Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.

Тобто, йти у відділення та писати заяву на відключення смс НЕ треба ?

maxprofit, доброго дня. Не потрібно йти у відділення. Достатньо підключити Пуш-повідомлення в Альфа-Мобайлі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:30

Re: Альфа-Банк

..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:31

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Установить мобильный клиент
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4. Сбросить телефон к заводским настройкам и обновить прошивку. На всякий случай, чтобы после сноса ничего на нычке не осталось.

Сегодня это только пуши, а что еще мы не сможем сделать с компьютера завтра?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:32

Alfa_Bank
вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды?
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:33

Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:35

  Сибарит написав:4. Сбросить телефон к заводским настройкам и обновить прошивку. На всякий случай, чтобы после сноса ничего на нычке не осталось.

Смысл, ваши пароли уже ушли на сервера производителя ведрофона.
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Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:55

  Сибарит написав:
  curiousobro написав:Установить мобильный клиент
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4. Сбросить телефон к заводским настройкам и обновить прошивку. На всякий случай, чтобы после сноса ничего на нычке не осталось.

Сегодня это только пуши, а что еще мы не сможем сделать с компьютера завтра?

Достаточно поменять пароль после этого в мабе.
Вопрос риторический по поводу завтра. Когда поменяют тогда и будем думать.

Совершенно бессмысленно думать кто была бы бабушка при наличии у нее юха без наличия оного, имхо
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57

  -VICTOR- написав:..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...

Маякните когда найдете что-то близкое по функционалу.
curiousobro
 
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