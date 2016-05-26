хуторянка написав:clientage Шеф. как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке? спасибо
Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей
К сожалению, в последнее время наметилась очень нездоровая тенденция - попытки дискриминационными мерами стимулировать наш переход на мобильную версию. Есть опасения, что МАБ недолго будет оставаться привлекательным. Мобильная версия одним только своим присутствием в телефоне значительно снижает уровень безопасности - злоумышленнику для проведения операции достаточно получить доступ только к одному устройству, а не к двум, как в случае с использованием компьютера. Не уверен, что экономия на плате за СМС того стоит.
Установить мобильный клиент Перейти на канал пуш Снести мобильный клиент
Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа) какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как. 2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
Тобто, йти у відділення та писати заяву на відключення смс НЕ треба ?
maxprofit, доброго дня. Не потрібно йти у відділення. Достатньо підключити Пуш-повідомлення в Альфа-Мобайлі.
..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...
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Alfa_Bank вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды?
Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
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-VICTOR- написав:..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...
Маякните когда найдете что-то близкое по функционалу.