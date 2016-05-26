Додано: Вів 17 кві, 2018 13:30

..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...

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