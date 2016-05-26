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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:00

  -VICTOR- написав:..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...

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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:00

  -VICTOR- написав:ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?.

-VICTOR-, добрый день. У меня нет такой информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:06

  Kripo написав:Alfa_Bank
вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды?

Kripo, добрый день. К сожалению, такой возможности нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:13

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:22

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?

Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.

Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:42

  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.


....а не желает Банк , в связи со своими новшествами, либо купить мне сматрфон или же купить билеты для посещения вашего отделения , которое одно в области и находится от места проживания за 90км ??? а за одно и членам моей семьи то есть еще трем ??? :roll: я полагаю уместно сделать за счет тех безголовых или скорее всего хитропопых "покращувачив " ?.
Я считаю что если банк вводит платные условия , отменные от первоначально согласованных с клиентом он ОБЯЗАН обеспечить простое и моментальное отключение от такой услуги , в противном случае вы нарушаете мои права потребителей . Вот почему в вашем МАБе можно подключить но нелзя отключить СМС..в отличии от вашего приложения ??? приложение более безопасное ? нет конечно...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:46

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой и комфортной обстановкой с обслуживанием...

В Фарс? :)

...Боже убережи ...)) с ломбардами не работаем... :wink:
...хотя ...тут на глазах растет колличество претендентов на это гордое название )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:47

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?

1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?

Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.

Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут? :)

Искатель, если в мобильном приложении установите канал получения сообщений на Пуш, то не нужно отключать Альфа-Чек в отделении. Предложения Рассрочки в любом случае приходят в СМС-сообщениях, так как не относятся к услуге Альфа-Чек.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:59

Re: Альфа-Банк

Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:04

  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.

Здравствуйте Alfa_Bank
У меня на карте Максимум голд альфа чек отключён заявой в отделении. Что будет после 16-го мая? Не подключат ли мне альфа чек после этой даты автоматом или же всё останется как есть и можно не париться?
Кассандра
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