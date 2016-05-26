Додано: Вів 17 кві, 2018 14:42

Alfa_Bank написав: -VICTOR- написав: Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???

через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте... а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление. -VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.

....а не желает Банк , в связи со своими новшествами, либо купить мне сматрфон или же купить билеты для посещения вашего отделения , которое одно в области и находится от места проживания за 90км ??? а за одно и членам моей семьи то есть еще трем ???я полагаю уместно сделать за счет тех безголовых или скорее всего хитропопых "покращувачив " ?.Я считаю что если банк вводит платные условия , отменные от первоначально согласованных с клиентом он ОБЯЗАН обеспечить простое и моментальное отключение от такой услуги , в противном случае вы нарушаете мои права потребителей . Вот почему в вашем МАБе можно подключить но нелзя отключить СМС..в отличии от вашего приложения ??? приложение более безопасное ? нет конечно...