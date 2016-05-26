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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:00
-VICTOR- написав:
..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой
и комфортной обстановкой с обслуживанием...
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:00
-VICTOR- написав:
ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?.
-VICTOR-, добрый день. У меня нет такой информации.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:06
Kripo написав:Alfa_Bank
вопрос, евро-доллары в отделении предлагают через гривну менять, в ВИП отделении напрямую (если больше н-ой суммы), можно ли как-то напрямую поменять без оформления этой не нужной вип-билеберды?
Kripo, добрый день. К сожалению, такой возможности нет.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:13
-VICTOR- написав:Alfa_Bank
а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:22
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:42
Alfa_Bank написав: -VICTOR- написав:Alfa_Bank
а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.
....а не желает Банк , в связи со своими новшествами, либо купить мне сматрфон или же купить билеты для посещения вашего отделения , которое одно в области и находится от места проживания за 90км ??? а за одно и членам моей семьи то есть еще трем ???
я полагаю уместно сделать за счет тех безголовых или скорее всего хитропопых "покращувачив " ?.
Я считаю что если банк вводит платные условия , отменные от первоначально согласованных с клиентом он ОБЯЗАН обеспечить простое и моментальное отключение от такой услуги , в противном случае вы нарушаете мои права потребителей . Вот почему в вашем МАБе можно подключить но нелзя отключить СМС..в отличии от вашего приложения ??? приложение более безопасное ? нет конечно...
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:46
Квесторе_поверніться написав: -VICTOR- написав:
..а вообще , честно говоря . Альфа уже начинает по тихому бесить своими изменениями тарифов каждый месяц... все чаще хочется спросить банкиров не треснет ли у них чего то ?...ну и не мог бы представитель банка огласить весь план "покращень" до конца года ?..может самое время нам начать переход в какой то небольшой,но со стабильной политикой
и комфортной обстановкой с обслуживанием...
В Фарс?
...Боже убережи ...)) с ломбардами не работаем...
...хотя ...тут на глазах растет колличество претендентов на это гордое название )
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:47
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
В связи с последними "новшествами" о введении платы за СМС по КК "Максимум" (в частности, у меня World, по которым была предусмотрена плата в составе 60 грн тарифа)
какие мои действия?
1. Отключить услугу "Альфа-чек" через МАБ, правильно? По КК "ЭКО-Максимум" у меня уже отключена пару лет как.
2. Я не пользуюсь мобильным приложением (т.е. оно стоит, но я его забыл, когда открывал). Надо в нем настроить получение PUSH-сообщений, да?
Искатель, добрый день. Нужно установить в мобильном приложении получение бесплатных Пуш-сообщений.
Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут?
Искатель, если в мобильном приложении установите канал получения сообщений на Пуш, то не нужно отключать Альфа-Чек в отделении. Предложения Рассрочки в любом случае приходят в СМС-сообщениях, так как не относятся к услуге Альфа-Чек.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:59
Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:04
Alfa_Bank написав: -VICTOR- написав:Alfa_Bank
а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.
Здравствуйте Alfa_Bank
У меня на карте Максимум голд альфа чек отключён заявой в отделении. Что будет после 16-го мая? Не подключат ли мне альфа чек после этой даты автоматом или же всё останется как есть и можно не париться?
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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