|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05
Vorlon написав:
Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?
Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08
Vorlon написав:
Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?
..У предусмотрительного клиента отнють не одна карта к счету.....поэтому считаю что таки да - слишком прытко банкиры навешивают все больше разных комиссий и платных услуг.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6697
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
wig написав: Vorlon написав:
Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?
Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?
..я полагаю -ЭТО НЕНАДОЛГО )...
если эта расстрочка продержиться до конца года - я сильно удивлюсь...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6697
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10
wig
Не использую эту карту для супермаркетов. Сильпо в 2 минутах ходьбы, поэтому у меня не бывает чеков за 1000 гривен в этой категории. А покупать всё подряд на месяцы вперёд - желания нет...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10
-VICTOR- написав:
.я полагаю -ЭТО НЕНАДОЛГО )...
если эта расстрочка продержиться до конца года - я сильно удивлюсь...
Без рассрочек придется комиссию за неактивность вводить. Хотя именно сейчас прокатываем карту в три горла - хочется путевку на курорт выиграть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:12
..не подсказывайте )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6697
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13
Vorlon написав:
wig
Не использую эту карту для супермаркетов.
На маркеты тут и 2% нет. Я про общепит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:32
wig написав:
Я про общепит.
У вас и там от 1000 грн. за раз?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:34
Vorlon написав:
У вас и там от 1000 грн. за раз?
Обычно меньше, но сейчас приходится напрягаться, акция же
.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2830
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:36
Есть еще чистые душой люди, которые верят в сказки
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki
, Cler
, Google Feedfetcher, kostya77
, mephala
, nickvlk1
, Vorlon
, Water
, wig
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4739
|765956
|
|
|76
|13749
|
|
|30565
|3764598
|
реклама
|