Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05
Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08
..У предусмотрительного клиента отнють не одна карта к счету.....поэтому считаю что таки да - слишком прытко банкиры навешивают все больше разных комиссий и платных услуг.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
..я полагаю -ЭТО НЕНАДОЛГО )...
если эта расстрочка продержиться до конца года - я сильно удивлюсь...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10
wig
Не использую эту карту для супермаркетов. Сильпо в 2 минутах ходьбы, поэтому у меня не бывает чеков за 1000 гривен в этой категории. А покупать всё подряд на месяцы вперёд - желания нет...
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10
Без рассрочек придется комиссию за неактивность вводить. Хотя именно сейчас прокатываем карту в три горла - хочется путевку на курорт выиграть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:12
Re: Альфа-Банк
..не подсказывайте )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:34
Обычно меньше, но сейчас приходится напрягаться,
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
реклама
|