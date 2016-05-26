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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05

  Vorlon написав:Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?

Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08

  Vorlon написав:Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты? :?

..У предусмотрительного клиента отнють не одна карта к счету.....поэтому считаю что таки да - слишком прытко банкиры навешивают все больше разных комиссий и платных услуг.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09

  wig написав:
  Vorlon написав:Друзья, а вам не кажется, что 75 грн. в месяц - как-то слишком для обслуживания обыкновенной кредитной карты?

Ну а где еще можно питаться в рассрочку пусть даже 3 месяца и за 4% кэшбека?

..я полагаю -ЭТО НЕНАДОЛГО )... :wink:
если эта расстрочка продержиться до конца года - я сильно удивлюсь...
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10

wig
Не использую эту карту для супермаркетов. Сильпо в 2 минутах ходьбы, поэтому у меня не бывает чеков за 1000 гривен в этой категории. А покупать всё подряд на месяцы вперёд - желания нет... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10

  -VICTOR- написав:.я полагаю -ЭТО НЕНАДОЛГО )... :wink:
если эта расстрочка продержиться до конца года - я сильно удивлюсь...

Без рассрочек придется комиссию за неактивность вводить. Хотя именно сейчас прокатываем карту в три горла - хочется путевку на курорт выиграть.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:12

Re: Альфа-Банк

..не подсказывайте )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13

  Vorlon написав:wig
Не использую эту карту для супермаркетов.

На маркеты тут и 2% нет. Я про общепит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:32

  wig написав:Я про общепит.

У вас и там от 1000 грн. за раз? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:34

  Vorlon написав:У вас и там от 1000 грн. за раз? :shock:

Обычно меньше, но сейчас приходится напрягаться, акция же.
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wig
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