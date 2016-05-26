RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5562556355645565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38

mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:41

  wig написав:mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.

С тем же успехом можно в лотерею сыграть.
curiousobro
 
Повідомлень: 924
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:42

  curiousobro написав:С тем же успехом можно в лотерею сыграть.

Да ладно вам, будете смеяться когда мы с миссис Пигги на островах зависнем.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:55

  wig написав:А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.

Ну, значит не зря альфовские проктологи свой хлеб едят
mustbe
 
Повідомлень: 399
З нами з: 27.12.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:40

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.

Здравствуйте Alfa_Bank
У меня на карте Максимум голд альфа чек отключён заявой в отделении. Что будет после 16-го мая? Не подключат ли мне альфа чек после этой даты автоматом или же всё останется как есть и можно не париться?

Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:42

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24424
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. :oops:

Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням: https://bonus.vodafone.ua/.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5562556355645565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, maxprofit і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МАРФИН БАНК 1 ... 53, 54, 55
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
544 170792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:58
Marica
Банк Альянс 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:12
78 13831
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:17
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1500, 1501, 1502
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15013 2123519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:03
mustbe
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.