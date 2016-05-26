Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38
mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
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wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:41
wig написав: mustbe
, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
С тем же успехом можно в лотерею сыграть.
curiousobro
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:42
curiousobro написав:
С тем же успехом можно в лотерею сыграть.
Да ладно вам, будете смеяться когда мы с миссис Пигги на островах зависнем.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:55
wig написав:
А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
Ну, значит не зря альфовские проктологи свой хлеб едят
mustbe
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:40
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: -VICTOR- написав: Alfa_Bank
а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ???
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...
-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.
Здравствуйте
Alfa_Bank
У меня на карте Максимум голд альфа чек отключён заявой в отделении. Что будет после 16-го мая? Не подключат ли мне альфа чек после этой даты автоматом или же всё останется как есть и можно не париться?
Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:42
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank
, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?
Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:56
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank
, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?
Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти.
Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням:
https://bonus.vodafone.ua/
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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