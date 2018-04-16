Додано: Вів 17 кві, 2018 17:32

Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект? , де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти.

Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням: https://bonus.vodafone.ua/ . Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням:

Збирайте бонуси і обмінюйте їх на подарунки з платіжною карткою Альфа-Банку!Карта MasterCard World - кешбек до 8%*1 бонус за кожні 5 грн, сплачених карткою;500 бонусів через рік активного використання;500 бонусів при першій покупці;Безкоштовна доставка у будь-яку точку України;Безкоштовне оформлення;Кредитний ліміт до 75 000 грн;Пільговий період до 30 днів;Оплата товарів та послуг у розстрочку до 12 місяців без переплат зі ставкою 0,01% річних.*2000 грн = 400 бонусів = до 160 грн знижки на АЗК WOG = кешбек до 8%Оформити карткуДля замовлення платіжної картки Vodafone-Альфа:зателефонуйте до Альфа-Банк за безкоштовним телефоном 0 800 500 183 (з 9.00 до 21.00);завітайте до найближчого відділення або точку продажу Альфа-БанкуВ процесі оформлення картки, у заяві на відкриття карткового рахунку, обов'язково вкажіть діючий номер телефону Vodafone Україна для нарахування бонусів.Бонуси нараховуються:на бонусний рахунок Vodafone за всі безготівкові операції у торгово-роздрібної мережі або через Інтернет, списані з карткового рахунку.Бонуси не нараховуються:за операції зняття готівки в банкоматах або касах банків;якщо на момент нарахування бонусів, надання послуг зв'язку за номером телефону тимчасово обмежено або сім-карта неактивна;на операції в торгових мережах, зареєстрованих під наступними кодами торговців: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші гральні / заставні закладу) і 7841, 7993, 7994 (відео розваги, спеціальні розважальні заклади); 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг - штрафи, збори, суднові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, в т.ч. пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами (більш актуально за кордоном); 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації); 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534 , 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові переклади, в т.ч. через МАВ, і зняття готівки); 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії (не медичні), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати по виду їх діяльності);за операції за додатковими картками.Перевірка бонусного рахунку:USSD-запит *777*1#✆ (0 грн)______________________________________Це все правильно?