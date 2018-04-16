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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38
mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:41
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:42
Да ладно вам, будете смеяться когда мы с миссис Пигги на островах зависнем.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:55
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:40
Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:42
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:56
Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням:
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:32
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Для замовлення платіжної картки Vodafone-Альфа:
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завітайте до найближчого відділення або точку продажу Альфа-Банку
В процесі оформлення картки, у заяві на відкриття карткового рахунку, обов'язково вкажіть діючий номер телефону Vodafone Україна для нарахування бонусів.
Бонуси нараховуються:
на бонусний рахунок Vodafone за всі безготівкові операції у торгово-роздрібної мережі або через Інтернет, списані з карткового рахунку.
Бонуси не нараховуються:
за операції зняття готівки в банкоматах або касах банків;
якщо на момент нарахування бонусів, надання послуг зв'язку за номером телефону тимчасово обмежено або сім-карта неактивна;
на операції в торгових мережах, зареєстрованих під наступними кодами торговців: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші гральні / заставні закладу) і 7841, 7993, 7994 (відео розваги, спеціальні розважальні заклади); 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг - штрафи, збори, суднові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, в т.ч. пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами (більш актуально за кордоном); 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації); 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534 , 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові переклади, в т.ч. через МАВ, і зняття готівки); 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії (не медичні), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати по виду їх діяльності);
за операції за додатковими картками.
Перевірка бонусного рахунку:
USSD-запит *777*1#✆ (0 грн)
______________________________________
Це все правильно?
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:51
моментальна розстрочка
Ця операція буде в грейсі?
Щось мені з ТАС "щастить"
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