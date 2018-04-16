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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38

mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:41

  wig написав:mustbe, 80000 гривень на кону. Я сначала не досмотрел, думал 8 всего. А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.

С тем же успехом можно в лотерею сыграть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:42

  curiousobro написав:С тем же успехом можно в лотерею сыграть.

Да ладно вам, будете смеяться когда мы с миссис Пигги на островах зависнем.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:55

  wig написав:А теперь конечно, альфовские карты основные, даже, он, кишмиш в других банках недополучаю.

Ну, значит не зря альфовские проктологи свой хлеб едят
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:40

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank а если я не использую ваше - мне не нужное приложение ??? :evil:
через отделения Укрсоца возможна подача заявлений ?.....чтоб ваши "покращувачи" бегали в горячке за такие бизнес процесы для клиентов - так им и передайте...

-VICTOR-, изменить канал доставки сообщений на Пуш можно только через мобильное приложение. Отключить Альфа-Чек Вы можете, обратившись в любое отделение Альфа-Банка (не Укрсоцбанка) с паспортом и написав соответствующее заявление.

Здравствуйте Alfa_Bank
У меня на карте Максимум голд альфа чек отключён заявой в отделении. Что будет после 16-го мая? Не подключат ли мне альфа чек после этой даты автоматом или же всё останется как есть и можно не париться?

Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:42

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. :oops:

Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням: https://bonus.vodafone.ua/.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:32

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, де на сайті можна прочитати офіційні правила нарахування бонусів по карті Альфа-Конект?

Можливо слід уточнити запитання? Мова про сайт Альфа банку, не можу знайти. :oops:

Квесторе_поверніться, доброго вечора. На сайті банку немає офіційних умов Акції, так як це програма лояльності від Водафон. Вся інформація на посиланням: https://bonus.vodafone.ua/.

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Для замовлення платіжної картки Vodafone-Альфа:
зателефонуйте до Альфа-Банк за безкоштовним телефоном 0 800 500 183 (з 9.00 до 21.00);
завітайте до найближчого відділення або точку продажу Альфа-Банку

В процесі оформлення картки, у заяві на відкриття карткового рахунку, обов'язково вкажіть діючий номер телефону Vodafone Україна для нарахування бонусів.

Бонуси нараховуються:
на бонусний рахунок Vodafone за всі безготівкові операції у торгово-роздрібної мережі або через Інтернет, списані з карткового рахунку.
Бонуси не нараховуються:
за операції зняття готівки в банкоматах або касах банків;
якщо на момент нарахування бонусів, надання послуг зв'язку за номером телефону тимчасово обмежено або сім-карта неактивна;
на операції в торгових мережах, зареєстрованих під наступними кодами торговців: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші гральні / заставні закладу) і 7841, 7993, 7994 (відео розваги, спеціальні розважальні заклади); 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг - штрафи, збори, суднові виплати, аліменти та ін.), 9402 (оплата послуг державної організації, в т.ч. пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами (більш актуально за кордоном); 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації); 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534 , 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові переклади, в т.ч. через МАВ, і зняття готівки); 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії (не медичні), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати по виду їх діяльності);
за операції за додатковими картками.

Перевірка бонусного рахунку:
USSD-запит *777*1#✆ (0 грн)
______________________________________
Це все правильно?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:51

моментальна розстрочка

Ця операція буде в грейсі?
17.04.2018 17.04.2018 Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - 40,00
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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