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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5564556555665567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:43

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут?
у меня списывают за смс, но ничего туда не приходит все идет через ПУШ.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45

  clientage написав:
  Чукча написав:похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?

а у вас случаем не ДВЕ карты с СМС-инфо? :wink:

нет, одна
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46

  WachtAmRhein написав:
  Чукча написав:похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?


Это они на платной основе обучают клиентов пользоваться мобильным приложением.

да что вы говорите, и при чем тут мобильное приложение к смс информированию, которого кстати нет, т.е. плата за него есть а информирование идет через ПУШ
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:47

  Alfa_Bank написав:
  Чукча написав:похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?

Чукча, доброе утро. До первого списания платы за Альфа-Чек на счете были собственные средства в размере 2.83 грн. Плата за РКО списана корректно.

а как быть в вопросе, если альфа-чек отключен по заявлению? и более того, смс не приходят, приходит только ПУШ.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:57

Re: Альфа-Банк

  Чукча написав:а как быть в вопросе, если альфа-чек отключен по заявлению? и более того, смс не приходят, приходит только ПУШ.

Теперь Альфа-Чек это общее название сис-мы информирования.
Её НУНА включить, и тогда инф-е будет:
или через СМСки (по умолчанию)
или через пуши.
Т.е. если у вас есть пуши, то Альфа-Чек включен! АдназнаЧна 8)
А вот переключить его с смс-инфо на пуши мона тока в мобильной апликухе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:39

Да,читаю последние страницы ветки,и как-то неприятно становиться с этими смс.Не являюсь пока клиентом банка.Как этот Альфа чек,можно вообще не подключать изначально,или его принудительно подключают всем клиентам,даже у кого нет кредиток? :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:10

  Scotch написав:Да,читаю последние страницы ветки,и как-то неприятно становиться с этими смс.Не являюсь пока клиентом банка.Как этот Альфа чек,можно вообще не подключать изначально,или его принудительно подключают всем клиентам,даже у кого нет кредиток? :|

подключают всем новым клиентам автоматически, но после активации карты можно отключить заявлением в отделении...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:12

проблема не в самом альфа-чеке, а в платности его .. но теперь через пуш это уже не проблема.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:25

Алла- еще тот стригаль.
Почему то кажется , что следующие на стрижку в очереди-владельцы Ультры.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:36

  guntherhouse777 написав:Алла- еще тот стригаль.
Почему то кажется , что следующие на стрижку в очереди-владельцы Ультры.

Так и Ультру вернуть не проблема. :mrgreen:
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ruvex
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