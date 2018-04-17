Чукча написав:

похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?