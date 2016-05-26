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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5564556555665567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:39

блиц-опрос

снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:54

  WachtAmRhein написав:снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?


следующим
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:06

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?


следующим


а в 18:30??
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:18

  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?


следующим


а в 18:30??


после 18 уже может быть по разному .. я думаю что до 20.00 должно быть еще на сл. но надо проверять
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IMPRINTER
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  #<1 ... 5564556555665567
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