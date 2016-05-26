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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:39
снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:54
WachtAmRhein написав:
снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?
следующим
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:06
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?
следующим
а в 18:30??
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:18
WachtAmRhein написав: IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
снятие в родном банкомате в 17:55 проводится следующим днём или следующим за следующим?
следующим
а в 18:30??
после 18 уже может быть по разному .. я думаю что до 20.00 должно быть еще на сл. но надо проверять
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IMPRINTER
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2
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- Повідомлень: 34063
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5416 раз.
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- Профіль
-
9
3
2
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Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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