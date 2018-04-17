такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:22
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:31
да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42
у меня так и было - позвонили с номера городского (056) и начали выпытывать идентификационные данные. я встал на дыбы.
мне говорят - вы оставляли заявку для того что бы вам ответить нужно провести идентификацию клиента.
в общем сошлись с ним на том что часть идентификационных данных он мне сказал (что бы я мог хоть как то убедится что не левый чел звонит) часть я ему (что бы он понял что я это я). но сама схема меня добила в тот момент. тем более что оператор еще и с таким наездом заявил что вам же с (056) звонят - значит это приват. я уже не стал тому болвану пояснять что 056 это код города и не является собственностью привата.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:06
СЭП!!!
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:42
если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...
реклама
|