Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42

IMPRINTER написав: mephala написав: IMPRINTER написав: Anadonta



а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера? а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?

такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ. такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.



да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ... да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...

у меня так и было - позвонили с номера городского (056) и начали выпытывать идентификационные данные. я встал на дыбы.мне говорят - вы оставляли заявку для того что бы вам ответить нужно провести идентификацию клиента.в общем сошлись с ним на том что часть идентификационных данных он мне сказал (что бы я мог хоть как то убедится что не левый чел звонит) часть я ему (что бы он понял что я это я). но сама схема меня добила в тот момент. тем более что оператор еще и с таким наездом заявил что вам же с (056) звонят - значит это приват. я уже не стал тому болвану пояснять что 056 это код города и не является собственностью привата.