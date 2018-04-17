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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5566556755685569>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:22

  IMPRINTER написав:Anadonta

а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?

такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:31

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:Anadonta

а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?

такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.


да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:
  IMPRINTER написав:Anadonta

а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?

такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.


да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...

у меня так и было - позвонили с номера городского (056) и начали выпытывать идентификационные данные. я встал на дыбы.
мне говорят - вы оставляли заявку для того что бы вам ответить нужно провести идентификацию клиента.
в общем сошлись с ним на том что часть идентификационных данных он мне сказал (что бы я мог хоть как то убедится что не левый чел звонит) часть я ему (что бы он понял что я это я). но сама схема меня добила в тот момент. тем более что оператор еще и с таким наездом заявил что вам же с (056) звонят - значит это приват. я уже не стал тому болвану пояснять что 056 это код города и не является собственностью привата.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:06

СЭП!!!

Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32

  Anadonta написав: когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank


Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:42

  Жерминаль написав:Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???

если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:49

  Cler написав:
  Жерминаль написав:Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???

если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...


На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:55

  Жерминаль написав:На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.

Вроде доходит, но днем позже. А реквизиты в МАБе указаны неточно, о чем много раз тут писалось.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:03

Вот,блин. Не заходила давно:((
Спасибо!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05

пуши

Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...
Востаннє редагувалось Карамболь в Сер 18 кві, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
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