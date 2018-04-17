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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:22
IMPRINTER написав:Anadonta
а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?
такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.
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mephala
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:31
mephala написав: IMPRINTER написав:Anadonta
а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?
такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.
да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42
IMPRINTER написав: mephala написав: IMPRINTER написав:Anadonta
а вас не смутил звонок с обычного мобильного номера?
такое практикуют многие банки. так что подобные общения всегда на свой страх и риск происходят. а вообще это тоже один из пунктов бардака в БСУ.
да практикуют .. но чтобы спрашивать кодовые слова при вхолдящем звонке ... это надо быть уверенным .. к примеру вы сами позвонили в банк оставили какую то заявку и вам по ней перезванивают - это еще понятно ... но если вам вот просто так звонят и спрашивают ...
у меня так и было - позвонили с номера городского (056) и начали выпытывать идентификационные данные. я встал на дыбы.
мне говорят - вы оставляли заявку для того что бы вам ответить нужно провести идентификацию клиента.
в общем сошлись с ним на том что часть идентификационных данных он мне сказал (что бы я мог хоть как то убедится что не левый чел звонит) часть я ему (что бы он понял что я это я). но сама схема меня добила в тот момент. тем более что оператор еще и с таким наездом заявил что вам же с (056) звонят - значит это приват. я уже не стал тому болвану пояснять что 056 это код города и не является собственностью привата.
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mephala
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:06
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
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Жерминаль
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32
Anadonta написав:
когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank
Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:42
Жерминаль написав:
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...
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Cler
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:49
Cler написав: Жерминаль написав:
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...
На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.
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Жерминаль
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:55
Жерминаль написав:
На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.
Вроде доходит, но днем позже. А реквизиты в МАБе указаны неточно, о чем много раз тут писалось.
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wig
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:03
Вот,блин. Не заходила давно:((
Спасибо!
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05
Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...
Востаннє редагувалось Карамболь
в Сер 18 кві, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Карамболь
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