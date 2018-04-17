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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:06
Жерминаль написав:
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
а че сразу не пополнить платинум блэк?
в реквизитах платежа указать МФО аллы ЕДРПОУ аллы СЧЕТ котловой ПОЛУЧАТЕЛЬ алла
в назначении платежа указать № счета карты и ФИО
вроде должно так прокатывать.
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mephala
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:14
Карамболь написав:
Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...
Можно
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Ivanhoe
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:27
Карамболь написав:
Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...
даже через вайфай можете зайти )
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:32
mephala написав: Жерминаль написав:
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
а че сразу не пополнить платинум блэк?
в реквизитах платежа указать МФО аллы ЕДРПОУ аллы СЧЕТ котловой ПОЛУЧАТЕЛЬ алла
в назначении платежа указать № счета карты и ФИО
вроде должно так прокатывать.
т.к.когда-то советовали на текущий без заморочек:))
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Жерминаль
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:02
clientage написав: хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо
Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей
Имхо-банк выталкивает "мимопроходящих" и делает ставку на "глубокосидящих"...
вопрос-заходят ли они и дальше "сидеть" при таких (видимо не последних)нововведениях?
мне не интересно -я пас после окончания фгвешной(Ккарда давно дымится в топке)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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