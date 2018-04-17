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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5566556755685569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:06

  Жерминаль написав:Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???

а че сразу не пополнить платинум блэк?
в реквизитах платежа указать МФО аллы ЕДРПОУ аллы СЧЕТ котловой ПОЛУЧАТЕЛЬ алла
в назначении платежа указать № счета карты и ФИО
вроде должно так прокатывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:14

  Карамболь написав:Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...

Можно
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:27

  Карамболь написав:Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...


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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:32

  mephala написав:
  Жерминаль написав:Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???

а че сразу не пополнить платинум блэк?
в реквизитах платежа указать МФО аллы ЕДРПОУ аллы СЧЕТ котловой ПОЛУЧАТЕЛЬ алла
в назначении платежа указать № счета карты и ФИО
вроде должно так прокатывать.


т.к.когда-то советовали на текущий без заморочек:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:02

Гонят весело на номера!

  clientage написав:
  хуторянка написав:clientage
Шеф.
как Вы считаете что в дальнейшем сможет удерживать клиентов в этом недопастерначеном банке?
спасибо

Ну може их МАБ, функционал и стоимость у него одни из лучших на сёдня
Мобильная версия меня особо и не интересует, ну вот тока ради пушей :lol: :lol:

Имхо-банк выталкивает "мимопроходящих" и делает ставку на "глубокосидящих"...
вопрос-заходят ли они и дальше "сидеть" при таких (видимо не последних)нововведениях?
мне не интересно -я пас после окончания фгвешной(Ккарда давно дымится в топке) :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:10

Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:и начали выпытывать идентификационные данные. я встал на дыбы.
мне говорят - вы оставляли заявку для того что бы вам ответить нужно провести идентификацию клиента.
в общем сошлись с ним на том что часть идентификационных данных он мне сказал (что бы я мог хоть как то убедится что не левый чел звонит)

Вам же МГНОВЕННО ответили
1) сколько членов правления в вашем банке
2) когда был основан банк... :D
viewtopic.php?p=4182382#p4182382
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:26

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами за

Пля, это будет эпик фейл!
У меня все СВВ на всех картах стёрты и я всегда просто убираю проверку непосредственно перед операцией.

Уважаемая Альфабанк!
Разъясните пожалуйста эти нововведения.
Это навсегда или какой-то глюк временный?
Потому что функционал был весьма и весьма полезным!
curiousobro
 
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