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Альфа-Банк
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:24
clientage написав:Alfa_Bank
, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли?
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок"
Ну что, очередное покращення без предварительного уведомления
Гарячка говорит, что отключение СВВ кода больше будет невозможно через МАБ и мобайл.
Странная логика. Оно же присылало СМС подтверждение.
С такой позиции надо вообще запретить все операции, даже если они требуют СМС подтверждения. Теперь придется светить реальный СВВ в инете, что без 3ДС еще больше увеличивает риски увод бабла.
Эх Алла.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:27
curiousobro написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли?
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок"
Ну что, очередное покращення без предварительного уведомления
Гарячка говорит, что отключение СВВ кода больше будет невозможно через МАБ и мобайл.
Странная логика. Оно же присылало СМС подтверждение.
С такой позиции надо вообще запретить все операции, даже если они требуют СМС подтверждения. Теперь придется светить реальный СВВ в инете, что без 3ДС еще больше увеличивает риски увод бабла.
Эх Алла.
так на 0800 мона проверку ЦВВ отключить до конца дня
Просто очередной геморр от Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:34
Жерминаль написав: Cler написав: Жерминаль написав:
Как правильно отправить с Аваля на Альфу???
На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?
Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???
если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...
На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.
вероятней всего дойдёт, так как графа наименование получателя проверяется как правило только при ручной обработке платежа...
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Cler
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:58
WachtAmRhein написав: Anadonta написав:
когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank
Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона?
Мне сложно сказать, МАБом почти не пользуюсь (иногда просматриваю счета).
Думаю, могли бы совершить какую-то оплату. Разве нет?
Хотя, по логике, для совершения платежа банк должен был выслать еще один пароль. Наверное, сценарий был вести лоха до конца - "сейчас мы вышлем вам еще один пароль - назовите его нам, пожалуйста"...
В общем у них были мои данные - ФИО и номер карты, я (лошара) назвал им дату рождения. Если назвал бы код - они получили бы доступ к МАБу. Данных о сроке действия карты, секретного слова и cvv у них не было. Ничего бы не сделали?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:17
BBC написав:
Ця операція буде в грейсі?
17.04.2018 17.04.2018 Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - 40,00
BBC, доброго вечора. Так, буде.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:45
Чукча написав: Alfa_Bank написав:
Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически
.
Да, что вы говорите!!!! А что у меня подключилось??? Ах, да, это теперь называется просто - смс информирование. Не вводите людей в заблуждение.
Чукча, добрый вечер. Проблемы, возникшие вследствие технического сбоя, рассматриваются в индивидуальном порядке. Если списания выполнены по вине банка – суммы компенсируются. Укажите, пожалуйста, в ЛС усеченный номер карты, по которой были списания за Альфа-Чек.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:53
Чукча написав: Искатель написав:
Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут?
у меня списывают за смс, но ничего туда не приходит все идет через ПУШ.
Чукча, укажите, пожалуйста, в ЛС, по каким картам Вам приходят Пуш-сообщения?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:00
Alfa_Bank написав: Чукча написав: Alfa_Bank написав:
Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически
.
Да, что вы говорите!!!! А что у меня подключилось??? Ах, да, это теперь называется просто - смс информирование. Не вводите людей в заблуждение.
Чукча, добрый вечер. Проблемы, возникшие вследствие технического сбоя, рассматриваются в индивидуальном порядке. Если списания выполнены по вине банка – суммы компенсируются. Укажите, пожалуйста, в ЛС усеченный номер карты, по которой были списания за Альфа-Чек.
Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:00
Alfa_Bank
Так что произошло с откл. Свв в МаБе, Леша тоде по многочисленным жалобам выпилил и это?
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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