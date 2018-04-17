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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5568556955705571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:24

  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:


Ну что, очередное покращення без предварительного уведомления :(

Гарячка говорит, что отключение СВВ кода больше будет невозможно через МАБ и мобайл.

Странная логика. Оно же присылало СМС подтверждение.

С такой позиции надо вообще запретить все операции, даже если они требуют СМС подтверждения. Теперь придется светить реальный СВВ в инете, что без 3ДС еще больше увеличивает риски увод бабла.
Эх Алла.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:27

  curiousobro написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:


Ну что, очередное покращення без предварительного уведомления :(

Гарячка говорит, что отключение СВВ кода больше будет невозможно через МАБ и мобайл.

Странная логика. Оно же присылало СМС подтверждение.

С такой позиции надо вообще запретить все операции, даже если они требуют СМС подтверждения. Теперь придется светить реальный СВВ в инете, что без 3ДС еще больше увеличивает риски увод бабла.
Эх Алла.

так на 0800 мона проверку ЦВВ отключить до конца дня
Просто очередной геморр от Алки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:34

  Жерминаль написав:
  Cler написав:
  Жерминаль написав:Как правильно отправить с Аваля на Альфу???

На карточный счёт или текущий счёт??? С текущего потом на свою платинум Блэк без комисса?

Вказывать ЕДРПОУ Альфы или свой іпн???

если отправляете на карточный счёт, то указываете ЕДРПОУ Альфы и получатель денег Альфа, так как зачисление идёт через котловой счёт, а если на текущий, то свой ИНН и получатель денег вы...


На текущий отправила. Указала получатель Альфа,МФО. И свой ипн. Не дойдет?
В реквизитах Альфи так написано.

вероятней всего дойдёт, так как графа наименование получателя проверяется как правило только при ручной обработке платежа...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:58

  WachtAmRhein написав:
  Anadonta написав: когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank


Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона?


Мне сложно сказать, МАБом почти не пользуюсь (иногда просматриваю счета).
Думаю, могли бы совершить какую-то оплату. Разве нет?
Хотя, по логике, для совершения платежа банк должен был выслать еще один пароль. Наверное, сценарий был вести лоха до конца - "сейчас мы вышлем вам еще один пароль - назовите его нам, пожалуйста"...
В общем у них были мои данные - ФИО и номер карты, я (лошара) назвал им дату рождения. Если назвал бы код - они получили бы доступ к МАБу. Данных о сроке действия карты, секретного слова и cvv у них не было. Ничего бы не сделали?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:17

  BBC написав:Ця операція буде в грейсі?
17.04.2018 17.04.2018 Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - 40,00

BBC, доброго вечора. Так, буде.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:44

  IMPRINTER написав:
  Карамболь написав:Господа, такой вопрос... можно ли включить пуши по карте, зайдя в свой мабовский аккаунт со смарта с не-финансовым номером телефона? Или надо всё-таки альфа-мобайл закачивать на смарт с фин. номером...


даже через вайфай можете зайти )

А так и должно быть, что хотя я в аппликухе и отключил СМС и включил пуши - то теперь мне при оплате картой и СМС приходит (в телефон-звонилку где установлен фин. номер и нету андроида в принципе), и пуши (в смарт где установлена симка для общения)? Просто не хочется после 16 мая спонсорством заниматься :(
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:45

  Чукча написав:
  Alfa_Bank написав:Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.

Да, что вы говорите!!!! А что у меня подключилось??? Ах, да, это теперь называется просто - смс информирование. Не вводите людей в заблуждение.

Чукча, добрый вечер. Проблемы, возникшие вследствие технического сбоя, рассматриваются в индивидуальном порядке. Если списания выполнены по вине банка – суммы компенсируются. Укажите, пожалуйста, в ЛС усеченный номер карты, по которой были списания за Альфа-Чек.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:53

  Чукча написав:
  Искатель написав:Спасибо за совет! А сам "Альфа-чек" надо отключать в отделении? Или переключение на "пуши" в мобильном приложении уже подразумевает, что не будут приходить СМС-ки?
А предложения по рассрочке приходить хоть будут?
у меня списывают за смс, но ничего туда не приходит все идет через ПУШ.

Чукча, укажите, пожалуйста, в ЛС, по каким картам Вам приходят Пуш-сообщения?
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:00

  Alfa_Bank написав:
  Чукча написав:
  Alfa_Bank написав:Кассандра, добрый вечер. Альфа-Чек не подключится автоматически.

Да, что вы говорите!!!! А что у меня подключилось??? Ах, да, это теперь называется просто - смс информирование. Не вводите людей в заблуждение.

Чукча, добрый вечер. Проблемы, возникшие вследствие технического сбоя, рассматриваются в индивидуальном порядке. Если списания выполнены по вине банка – суммы компенсируются. Укажите, пожалуйста, в ЛС усеченный номер карты, по которой были списания за Альфа-Чек.


Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:00

Alfa_Bank

Так что произошло с откл. Свв в МаБе, Леша тоде по многочисленным жалобам выпилил и это?
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IMPRINTER
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