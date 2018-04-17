Додано: Сер 18 кві, 2018 15:58

WachtAmRhein написав: Anadonta написав: когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank когда пришло sms от Альфы с кодом на восстановление пароля доступа в MyAlfaBank



Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона? Так а что они могли бы сделать в вашем мабе без вашего телефона?

Мне сложно сказать, МАБом почти не пользуюсь (иногда просматриваю счета).Думаю, могли бы совершить какую-то оплату. Разве нет?Хотя, по логике, для совершения платежа банк должен был выслать еще один пароль. Наверное, сценарий был вести лоха до конца - "сейчас мы вышлем вам еще один пароль - назовите его нам, пожалуйста"...В общем у них были мои данные - ФИО и номер карты, я (лошара) назвал им дату рождения. Если назвал бы код - они получили бы доступ к МАБу. Данных о сроке действия карты, секретного слова и cvv у них не было. Ничего бы не сделали?