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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5568556955705571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:11

  Искатель написав:
Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.


Подтверждено на практике - не снимают.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:18

  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:

Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:23

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:

Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.


Это типа как отключение Телеграма вызвано тем, что террористы исполтзовали его для подготовки терактов, верно?
По телефону после идентификации можно откл свв?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 18 кві, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:23

curiousobro та человек соломку стелил, имхо... хотел получить квитанция оф преда... а тут вы нарисовались со своим ответом - белый, красивый и пушистый... :wink: но т.к. вы не официальное лицо, то цель не достигнута... и вопрос будет повторён оф преду... я так думаю... (с) :D
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:27

  Карамболь написав:curiousobro та человек соломку стелил, имхо... хотел получить квитанция оф преда... а тут вы нарисовались со своим ответом - белый, красивый и пушистый... :wink: но т.к. вы не официальное лицо, то цель не достигнута... и вопрос будет повторён оф преду... я так думаю... (с) :D


Соломка размещена на сайте банк в изменениях к тарифу. Куда уж кудрявее? :)

Уже есть положительный практический опыт и даже отрицательный - я включил пуши перед РД еще до введения в строй тарифов по нулевым пушам.
Один раз проспонсировал, а в следующую РД все было по нулям.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:28

  curiousobro написав:
  Искатель написав:
Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.


Подтверждено на практике - не снимают.

Добрый вечер! Я неоднократно писала, что если канал получения сообщений переключен на Пуш (что возможно только через Альфа-Мобайл), то плата за Альфа-Чек списываться не должна.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 18 кві, 2018 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:28

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:

Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.


Это типа как отключение Телеграма вызвано тем, что террористы исполтзовали его для подготовки терактов, верно?

Маэстро, а вы ожидали услышать другой ответ? :roll: Так было со всеми полезными фичами в мабе - по многочисленным просьбам трудящихся и т.д. (с) в связи с этими просьбами, целесообразнось работы с аллой медленно, но верно сводят к нулю :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08

Я наверное что-то сегодня пропустил?...
Было в период с 16-00 до 17-00 с моей стороны 4 (четыре!) попытки перечислить на Приватовскую карту с разных Альфовских карт через Май-Альфабанк небольшую сумму...
Все четыре раза отказ без объяснения причин, деньги возвращаются обратно.
Это что за ерунда??? :evil:

Самое интересное было дальше, все деньги пришли на Приватовскую карту (несколько раз подряд!), но на ней в доступе по прежнему реально НОЛЬ.
Вот как можно рассчитывать на такие переводы??? :x
Watcher
 
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