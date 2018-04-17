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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:11
Искатель написав:
Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.
Подтверждено на практике - не снимают.
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curiousobro
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:23
Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли?
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок"
Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Это типа как отключение Телеграма вызвано тем, что террористы исполтзовали его для подготовки терактов, верно?
По телефону после идентификации можно откл свв?
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Сер 18 кві, 2018 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:23
curiousobro
та человек соломку стелил, имхо... хотел получить квитанция оф преда... а тут вы нарисовались со своим ответом - белый, красивый и пушистый...
но т.к. вы не официальное лицо, то цель не достигнута... и вопрос будет повторён оф преду... я так думаю... (с)
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Карамболь
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:27
Карамболь написав:curiousobro
та человек соломку стелил, имхо... хотел получить квитанция оф преда... а тут вы нарисовались со своим ответом - белый, красивый и пушистый...
но т.к. вы не официальное лицо, то цель не достигнута... и вопрос будет повторён оф преду... я так думаю... (с)
Соломка размещена на сайте банк в изменениях к тарифу. Куда уж кудрявее?
Уже есть положительный практический опыт и даже отрицательный - я включил пуши перед РД еще до введения в строй тарифов по нулевым пушам.
Один раз проспонсировал, а в следующую РД все было по нулям.
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curiousobro
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:28
curiousobro написав: Искатель написав:
Уточню еще раз. Если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет. Верно?
Просьба полностью ответить, в формате: "Да, если в мобильном приложении переключено с СМС-ок на push-сообщения, то плата за "Альфа-чек" сниматься не будет."
Сохраним для истории.
Подтверждено на практике - не снимают.
Добрый вечер! Я неоднократно писала, что если канал получения сообщений переключен на Пуш (что возможно только через Альфа-Мобайл), то плата за Альфа-Чек списываться не должна.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 18 кві, 2018 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:28
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли?
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок"
Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Это типа как отключение Телеграма вызвано тем, что террористы исполтзовали его для подготовки терактов, верно?
Маэстро, а вы ожидали услышать другой ответ?
Так было со всеми полезными фичами в мабе - по многочисленным просьбам трудящихся и т.д. (с) в связи с этими просьбами, целесообразнось работы с аллой медленно, но верно сводят к нулю
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Кассандра
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08
Я наверное что-то сегодня пропустил?...
Было в период с 16-00 до 17-00 с моей стороны 4 (четыре!) попытки перечислить на Приватовскую карту с разных Альфовских карт через Май-Альфабанк небольшую сумму...
Все четыре раза отказ без объяснения причин, деньги возвращаются обратно.
Это что за ерунда???
Самое интересное было дальше, все деньги пришли на Приватовскую карту (несколько раз подряд!), но на ней в доступе по прежнему реально НОЛЬ.
Вот как можно рассчитывать на такие переводы???
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