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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5569557055715572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42

  IMPRINTER написав:Watcher

сегодня глючил примат с 16 до 17.00 и входящие п2п не принимал .. я тожде пробоваол, средства списывалисьб и возвращались обратно. Алла тут не причем - примат не принимал.

з.ы. это вы что через аллу с комиссом 1%+5 грн. переводили? :shock:


Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 1898
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  #<1 ... 5569557055715572
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