Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42
Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль.
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