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Альфа-Банк
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42
IMPRINTER написав:Watcher
сегодня глючил примат с 16 до 17.00 и входящие п2п не принимал .. я тожде пробоваол, средства списывалисьб и возвращались обратно. Алла тут не причем - примат не принимал.
з.ы. это вы что через аллу с комиссом 1%+5 грн. переводили?
Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль.
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Watcher
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:14
Watcher написав:
Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль.
вы проигнорировали вопрос по поводу способа вашего перевода!!! Это был альфа-пере вод за 1%+5грн.?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31
WachtAmRhein написав:
подтверждаю, в Экомаркете с терминалами укрсоца не работали карты привата около 18:00. Я Моней расчитался без проблем.
В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:45
WachtAmRhein написав:
вы проигнорировали вопрос по поводу способа вашего перевода!!! Это был альфа-пере вод за 1%+5грн.?
Обычный стандартный перевод с карты на карту. Даже не заморачивался с этим.
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Watcher
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47
ООО,спонсор новый?:)))
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Жерминаль
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:13
BBC написав:
В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой...
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Watcher
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:25
Watcher написав:
Я наверное что-то сегодня пропустил?...
Было в период с 16-00 до 17-00 с моей стороны 4 (четыре!) попытки перечислить на Приватовскую карту с разных Альфовских карт через Май-Альфабанк небольшую сумму...
Все четыре раза отказ без объяснения причин, деньги возвращаются обратно.
Это что за ерунда???
Самое интересное было дальше, все деньги пришли на Приватовскую карту (несколько раз подряд!), но на ней в доступе по прежнему реально НОЛЬ.
Вот как можно рассчитывать на такие переводы???
А почему не через Sendmoney.pb.ua?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:43
Watcher написав: BBC написав:
В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой...
я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:50
Искатель написав:
А почему не через Sendmoney.pb.ua?
Чтоб было за чей счет Лёшу смузей поить
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mustbe
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Додано: Сер 18 кві, 2018 22:28
Watcher написав: BBC написав:
В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой...
Никто ним не пользуется уже
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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