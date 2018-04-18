RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5569557055715572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42

  IMPRINTER написав:Watcher

сегодня глючил примат с 16 до 17.00 и входящие п2п не принимал .. я тожде пробоваол, средства списывалисьб и возвращались обратно. Алла тут не причем - примат не принимал.

з.ы. это вы что через аллу с комиссом 1%+5 грн. переводили? :shock:


Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 31.05.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:14

Re: Альфа-Банк

  Watcher написав:Таки да, проблема была у Привата. Сейчас все перевелось.
И в выписке Привата все заходы денег отображены, но реальный приход был ноль. :-)


вы проигнорировали вопрос по поводу способа вашего перевода!!! Это был альфа-пере вод за 1%+5грн.?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8255
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:подтверждаю, в Экомаркете с терминалами укрсоца не работали карты привата около 18:00. Я Моней расчитался без проблем.

В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13166
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:45

  WachtAmRhein написав:вы проигнорировали вопрос по поводу способа вашего перевода!!! Это был альфа-пере вод за 1%+5грн.?


Обычный стандартный перевод с карты на карту. Даже не заморачивался с этим. :mrgreen:
Watcher
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 31.05.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47

ООО,спонсор новый?:)))
Жерминаль
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:13

  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:
Watcher
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 31.05.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:25

  Watcher написав:Я наверное что-то сегодня пропустил?...
Было в период с 16-00 до 17-00 с моей стороны 4 (четыре!) попытки перечислить на Приватовскую карту с разных Альфовских карт через Май-Альфабанк небольшую сумму...
Все четыре раза отказ без объяснения причин, деньги возвращаются обратно.
Это что за ерунда??? :evil:

Самое интересное было дальше, все деньги пришли на Приватовскую карту (несколько раз подряд!), но на ней в доступе по прежнему реально НОЛЬ.
Вот как можно рассчитывать на такие переводы??? :x


А почему не через Sendmoney.pb.ua?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 22.02.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:43

  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:
я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10735
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:50

  Искатель написав:А почему не через Sendmoney.pb.ua?

Чтоб было за чей счет Лёшу смузей поить
mustbe
 
Повідомлень: 402
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:28

  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:

Никто ним не пользуется уже :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3468 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5569557055715572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 932, 933, 934
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9335 1802116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 22:44
velvet
ВТБ Банк 1 ... 1280, 1281, 1282
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12814 2476634
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 22:44
Тракторист
БМ БАНК 1 ... 474, 475, 476
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4752 767399
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 21:47
sens
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.