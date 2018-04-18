RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5570557155725573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 05:57

  sens написав:
  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:
я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна

Может, моня даст 20%?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:17

  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:

Вчера в АТБ не получилось рассчитаться картой...
optomius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5570557155725573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 984, 985, 986
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9852 1413638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 05:42
swan forever
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3055, 3056, 3057
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30568 3765608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 23:10
акет
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 932, 933, 934
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9335 1802204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 22:44
velvet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13166)
19.04.2018 07:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.