sens написав:я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна
Может, моня даст 20%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 05:57
Может, моня даст 20%?
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:17
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