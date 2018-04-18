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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 05:57
sens написав: Watcher написав: BBC написав:
В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.
Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой...
я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна
Может, моня даст 20%?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:39
optomius
у меня были траблы пополнить карту в это время - бабки примат отлуплял и они возвращались, но в этот же период в банкомате снял без проблем с карты ...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:43
IMPRINTER написав:optomius
у меня были траблы пополнить карту в это время - бабки примат отлуплял и они возвращались, но в этот же период в банкомате снял без проблем с карты ...
банкомат Примата?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:03
BBC
да.
ну да в родном карта особой роли не играет - там и без карты можно снимать ...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:15
Alfa_Bank написав:
В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Блин, это неудобно, верните назад данную возможность. Вам нечем операторов колл-центра занять?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:17
sola написав: Alfa_Bank написав:
В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Блин, это неудобно, верните назад данную возможность. Вам нечем операторов колл-центра занять?
а вы думаете через кал можно будет? скорей всего выпилили и там.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:19
Ну т.е. на сайтах где CVV не вводится картой Альфы теперь вообще не оплатить? Удобно, да...
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sola
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