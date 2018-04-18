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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5570557155725573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 05:57

  sens написав:
  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:
я каждое утро покупаю прессу и расплачиваюсь картой привата,регулярно получаю +2% по бонус плюс,теперь накопленные бонусы отоварю в лекфарме,а по сути,утром карта привата работоспособна

Может, моня даст 20%?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:17

  Watcher написав:
  BBC написав: В KFC карты Привата не принимали с 16 часов. Терминалы Ощадбанка.


Все это очень странно, т.к. на ветке Привата полный штиль и тишина: ни одного сообщения сегодня о проблемах с оплатой... :shock:

Вчера в АТБ не получилось рассчитаться картой...
optomius
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:39

optomius

у меня были траблы пополнить карту в это время - бабки примат отлуплял и они возвращались, но в этот же период в банкомате снял без проблем с карты ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:43

  IMPRINTER написав:optomius

у меня были траблы пополнить карту в это время - бабки примат отлуплял и они возвращались, но в этот же период в банкомате снял без проблем с карты ...
банкомат Примата?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:03

BBC

да.
ну да в родном карта особой роли не играет - там и без карты можно снимать ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:15

  Alfa_Bank написав:В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.

Блин, это неудобно, верните назад данную возможность. Вам нечем операторов колл-центра занять?
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:17

  sola написав:
  Alfa_Bank написав:В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.

Блин, это неудобно, верните назад данную возможность. Вам нечем операторов колл-центра занять?


а вы думаете через кал можно будет? скорей всего выпилили и там.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:19

Ну т.е. на сайтах где CVV не вводится картой Альфы теперь вообще не оплатить? Удобно, да...
sola
 
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