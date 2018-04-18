Додано: Чет 19 кві, 2018 07:39

optomius



у меня были траблы пополнить карту в это время - бабки примат отлуплял и они возвращались, но в этот же период в банкомате снял без проблем с карты ...

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