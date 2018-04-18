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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5571557255735574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:19

  unlock написав:
  Aps написав:
  sola написав:Ну т.е. на сайтах где CVV не вводится картой Альфы теперь вообще не оплатить? Удобно, да...


Если не вводится то там должна оплата происходить без CVV.
Или убрать убрали, а вот настроить правильно систему забыли?

Она и происходила без свв, но предварительно нужно было отключать проверку свв в мабе. Теперь это выпилили.


Раз выпилили то систему безопасности должны были так настроить что бы при оплате на таких сайтах не проверялся СVV и следовательно не было необходимости его отключать.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 19 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24

Re: Альфа-Банк

скажите еще 3ds запилить, ага...
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:48

  makor06 написав:скажите еще 3ds запилить, ага...


ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть - надо было отпилить свв. Класс.
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