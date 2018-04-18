|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:19
unlock написав: Aps написав: sola написав:
Ну т.е. на сайтах где CVV не вводится картой Альфы теперь вообще не оплатить? Удобно, да...
Если не вводится то там должна оплата происходить без CVV.
Или убрать убрали, а вот настроить правильно систему забыли?
Она и происходила без свв, но предварительно нужно было отключать проверку свв в мабе. Теперь это выпилили.
Раз выпилили то систему безопасности должны были так настроить что бы при оплате на таких сайтах не проверялся СVV и следовательно не было необходимости его отключать.
Востаннє редагувалось Aps
в Чет 19 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24
скажите еще 3ds запилить, ага...
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:48
makor06 написав:
скажите еще 3ds запилить, ага...
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть - надо было отпилить свв. Класс.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34079
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5417 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9854
|1413818
|
|
|1838
|590247
|
Чет 19 кві, 2018 08:28
v57
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4753
|767648
|
Чет 19 кві, 2018 07:34
BBC
реклама
|