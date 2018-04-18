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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:19
unlock написав: Aps написав: sola написав:
Ну т.е. на сайтах где CVV не вводится картой Альфы теперь вообще не оплатить? Удобно, да...
Если не вводится то там должна оплата происходить без CVV.
Или убрать убрали, а вот настроить правильно систему забыли?
Она и происходила без свв, но предварительно нужно было отключать проверку свв в мабе. Теперь это выпилили.
Раз выпилили то систему безопасности должны были так настроить что бы при оплате на таких сайтах не проверялся СVV и следовательно не было необходимости его отключать.
Востаннє редагувалось Aps
в Чет 19 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24
скажите еще 3ds запилить, ага...
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makor06
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:48
makor06 написав:
скажите еще 3ds запилить, ага...
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть - надо было отпилить свв. Класс.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:03
IMPRINTER написав:
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть
Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:04
Кто похвалит меня лучше всех тот получит большую и вкусную конфету
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:13
wig написав: IMPRINTER написав:
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть
Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?
походу единственные, хотя кто такой Шарик я не в курсе. какой-то мелкий г***банк - ну это не в счет ... а из банков чьи названия так или иначе на слуху - алла единственный банк, который вместо ввода ЗД для заботы о клиентах - выпиливает свв )
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:20
IMPRINTER написав:
походу единственные, хотя кто такой Шарик я не в курсе.
Вы что. У каждого уважающего себя свинорыла там "Видсоточка".
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wig
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:23
wig написав: IMPRINTER написав:
походу единственные, хотя кто такой Шарик я не в курсе.
Вы что. У каждого уважающего себя свинорыла там "Видсоточка".
никакого там свинорыльсва нет.
просто высокая ставка на остаток в классическом говнобанке. все стандартно.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:38
wig написав: IMPRINTER написав:
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть
Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?
идея
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Stringer
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:39
Stringer
ну идея - банк второго звена .. из крупных нет тока у аллы
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