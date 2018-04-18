IMPRINTER написав:ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть
Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?
выдрано из вики: "В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «мерчант» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию. В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту или на самого клиента."
ЗЫ думаю вопросы отпадают сами по себе почему не спешат внедрять технологию.