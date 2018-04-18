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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5572557355745575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:45

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть


Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?

выдрано из вики:
"В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «мерчант» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.
В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту или на самого клиента."

ЗЫ
думаю вопросы отпадают сами по себе почему не спешат внедрять технологию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:54

mephala

ну да ... это как ввод пина по нечипованным картам у примата
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:57

  IMPRINTER написав:ну да ... это как ввод пина по нечипованным картам у примата

Ну так в Привате чипованную кредитку хоть докупить можно за вменяемые 100-150 гривень. А здесь?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02

  IMPRINTER написав:Stringer

ну идея - банк второго звена .. из крупных нет тока у аллы

У Идеи есть 3Д на мастеркарде
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:48

і у глобуса є 3ds
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:17

  casper12 написав:і у глобуса є 3ds

Вчера еще не было.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:30

wig ну так кто-то вот добавляет 3дс, а кто-то выпиливает отключение свв...
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41

  makor06 написав:wig ну так кто-то вот добавляет 3дс, а кто-то выпиливает отключение свв...

Я лично проверял вечером. Не добавилось оно в Шарике.
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wig
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