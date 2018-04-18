Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:45
wig написав: IMPRINTER написав:
ага ) методы тупо советские - вместо того чтоб повысить безопасность с ЗД, который даже у такого села как ПИБ уже есть
Вообще, остались банки без 3Д, кроме двух лидеров рынка - Альфы и Шарика?
выдрано из вики:
"В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «мерчант» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.
В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту или на самого клиента."
ЗЫ
думаю вопросы отпадают сами по себе почему не спешат внедрять технологию.
mephala
Повідомлень: 2919
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 421 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:54
mephala ну да ... это как ввод пина по нечипованным картам у примата
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 34083
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5417 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:57
IMPRINTER написав:
ну да ... это как ввод пина по нечипованным картам у примата
Ну так в Привате чипованную кредитку хоть докупить можно за вменяемые 100-150 гривень. А здесь?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Повідомлень: 2846
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02
IMPRINTER написав: Stringer
ну идея - банк второго звена .. из крупных нет тока у аллы
У Идеи есть 3Д на мастеркарде
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13171
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1099 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:48
і у глобуса є 3ds
casper12
Повідомлень: 698
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:17
casper12 написав:
і у глобуса є 3ds
Вчера еще не было.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Повідомлень: 2846
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:30
wig ну так кто-то вот добавляет 3дс, а кто-то выпиливает отключение свв...
makor06
Повідомлень: 1016
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41
makor06 написав: wig
ну так кто-то вот добавляет 3дс, а кто-то выпиливает отключение свв...
Я лично проверял вечером. Не добавилось оно в Шарике.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Повідомлень: 2846
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
casper12
Повідомлень: 698
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:39
casper12 Не знаю - как у вас так получается... Периодически использую Альфу вместо примата - ни разу 3DS от Глобуса не было. Разве что может совсем недавно сделали.
Vorlon
Повідомлень: 5559
З нами з: 14.06.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 575 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
9856
1414102
79
14494
1839
590329
реклама