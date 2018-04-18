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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:41
Vorlon написав:casper12
Не знаю - как у вас так получается... Периодически использую Альфу вместо примата - ни разу 3DS от Глобуса не было. Разве что может совсем недавно сделали.
Я на Приват вчера кидал. До этого на Альфу. Никакого 3д не было.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:42
Vorlon написав:casper12
Не знаю - как у вас так получается... Периодически использую Альфу вместо примата - ни разу 3DS от Глобуса не было. Разве что может совсем недавно сделали.
вже кілька місяців як працює.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:46
casper12 написав:
вже кілька місяців як працює.
Значит, как-то выборочно.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:20
wig написав: casper12 написав:
вже кілька місяців як працює.
Значит, как-то выборочно.
насколько я понимаю 3дс должен поддерживать не только эмитент но и мерчант.
у меня при расчетах одной и той же картой примата не всегда выскакивает 3дс.
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