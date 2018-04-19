Я на Приват вчера кидал. До этого на Альфу. Никакого 3д не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:41
Я на Приват вчера кидал. До этого на Альфу. Никакого 3д не было.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:42
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:46
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:12
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:20
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:07
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:10
низкая квалификация сотрудников
выдача предзаказанных средств заняла более 2х часов. сотрудники изучали способы выдачи вместе с руководителем отделения. альфа банк явно не ценит время клиентов...
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:55
pret, добрый день. Извините за длительное ожидание. Для возможности выяснить причину и провести работу с сотрудниками укажите, пожалуйста, в личном сообщении ФИО, адрес отделения, в которое Вы обращались, дату и время визита.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:41
Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.
Тарифы - тарифами и в них есть пункт "получение наличных в кассе банка", а практическая ситуация следующая. Денег в кассе нет, процедура по бронированию прошла ряд изменений в сторону повышения бюрократии и в новом виде такова, что в заказе денег к получению через кассу банк отказывает. Деньги на счете/карте? Отлично, но бронирование выполняется лишь для ограниченного перечня целей юридическим лицам и предпринимателям, а физическим лицам - лишь при условии выдачи срочных вкладов сроком от 3-х месяцев. Во всех остальных случаях банк предлагает выдавать деньги "из текущего остатка в кассе", что в реальном исполнении означает, что банк и его отдельно взятые отделения могут ограничивать выдачу абсолютно произвольно и неподотчётно.
Поскольку я также обслуживаюсь в банке и как ФЛП, то ситуацию обсудил и с менеджером отдела малого-среднего бизнеса. Предлагается сценарий по которому запросу в кассу на выдачу наличных с личной карты будет предшествовать бронирование средств, к которому в свою очередь должна быть подготовлена легенда о происхождении средств, прослеживаемая внутри банка. Дескать я в кассу обращаюсь не просто за наличными со своего счета, что это вот средства оттуда, для таких-то целей и пр. и на этом основании каждое обращение в кассу будет проверяться, а менеджер "защищать" мой запрос и обосновывать перед каким-то внутренними структурами, которым для выдачи наличных нужны весомые основания.
Это был доклад о текущей обстановке, а теперь вопрос к публике. Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:52
За гривну как-то не переживал, ее ж можно и безналом. А даже мелкие суммы в валюте сейчас спрашивают, был ли предзаказ.
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