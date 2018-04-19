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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5573557455755576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:41

  Vorlon написав:casper12
Не знаю - как у вас так получается... Периодически использую Альфу вместо примата - ни разу 3DS от Глобуса не было. Разве что может совсем недавно сделали.

Я на Приват вчера кидал. До этого на Альфу. Никакого 3д не было.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:42

  Vorlon написав:casper12
Не знаю - как у вас так получается... Периодически использую Альфу вместо примата - ни разу 3DS от Глобуса не было. Разве что может совсем недавно сделали.

вже кілька місяців як працює.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:46

  casper12 написав:вже кілька місяців як працює.

Значит, как-то выборочно.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:12

Re: Альфа-Банк

casper12 написав:
  wig написав:
  makor06 написав:wig ну так кто-то вот добавляет 3дс, а кто-то выпиливает отключение свв...

Я лично проверял вечером. Не добавилось оно в Шарике.

Зображення
И у меня такое в прошлом месяце на моню было.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:20

  wig написав:
  casper12 написав:вже кілька місяців як працює.

Значит, как-то выборочно.

насколько я понимаю 3дс должен поддерживать не только эмитент но и мерчант.
у меня при расчетах одной и той же картой примата не всегда выскакивает 3дс.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:07

  Інкогніто написав:И у меня такое в прошлом месяце на моню было.

А у меня нет - в такой же связке.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:10

низкая квалификация сотрудников

выдача предзаказанных средств заняла более 2х часов. сотрудники изучали способы выдачи вместе с руководителем отделения. альфа банк явно не ценит время клиентов...
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:55

  pret написав:выдача предзаказанных средств заняла более 2х часов. сотрудники изучали способы выдачи вместе с руководителем отделения. альфа банк явно не ценит время клиентов...

pret, добрый день. Извините за длительное ожидание. Для возможности выяснить причину и провести работу с сотрудниками укажите, пожалуйста, в личном сообщении ФИО, адрес отделения, в которое Вы обращались, дату и время визита.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:41

Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.

Тарифы - тарифами и в них есть пункт "получение наличных в кассе банка", а практическая ситуация следующая. Денег в кассе нет, процедура по бронированию прошла ряд изменений в сторону повышения бюрократии и в новом виде такова, что в заказе денег к получению через кассу банк отказывает. Деньги на счете/карте? Отлично, но бронирование выполняется лишь для ограниченного перечня целей юридическим лицам и предпринимателям, а физическим лицам - лишь при условии выдачи срочных вкладов сроком от 3-х месяцев. Во всех остальных случаях банк предлагает выдавать деньги "из текущего остатка в кассе", что в реальном исполнении означает, что банк и его отдельно взятые отделения могут ограничивать выдачу абсолютно произвольно и неподотчётно.

Поскольку я также обслуживаюсь в банке и как ФЛП, то ситуацию обсудил и с менеджером отдела малого-среднего бизнеса. Предлагается сценарий по которому запросу в кассу на выдачу наличных с личной карты будет предшествовать бронирование средств, к которому в свою очередь должна быть подготовлена легенда о происхождении средств, прослеживаемая внутри банка. Дескать я в кассу обращаюсь не просто за наличными со своего счета, что это вот средства оттуда, для таких-то целей и пр. и на этом основании каждое обращение в кассу будет проверяться, а менеджер "защищать" мой запрос и обосновывать перед каким-то внутренними структурами, которым для выдачи наличных нужны весомые основания.

Это был доклад о текущей обстановке, а теперь вопрос к публике. Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:52

  Esq написав:Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?

За гривну как-то не переживал, ее ж можно и безналом. А даже мелкие суммы в валюте сейчас спрашивают, был ли предзаказ.
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wig
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