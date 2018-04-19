Esq написав:

Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.Тарифы - тарифами и в них есть пункт "получение наличных в кассе банка", а практическая ситуация следующая. Денег в кассе нет, процедура по бронированию прошла ряд изменений в сторону повышения бюрократии и в новом виде такова, что в заказе денег к получению через кассу банк отказывает. Деньги на счете/карте? Отлично, но бронирование выполняется лишь для ограниченного перечня целей юридическим лицам и предпринимателям, а физическим лицам - лишь при условии выдачи срочных вкладов сроком от 3-х месяцев. Во всех остальных случаях банк предлагает выдавать деньги "из текущего остатка в кассе", что в реальном исполнении означает, что банк и его отдельно взятые отделения могут ограничивать выдачу абсолютно произвольно и неподотчётно.Поскольку я также обслуживаюсь в банке и как ФЛП, то ситуацию обсудил и с менеджером отдела малого-среднего бизнеса. Предлагается сценарий по которому запросу в кассу на выдачу наличных с личной карты будет предшествовать бронирование средств, к которому в свою очередь должна быть подготовлена легенда о происхождении средств, прослеживаемая внутри банка. Дескать я в кассу обращаюсь не просто за наличными со своего счета, что это вот средства оттуда, для таких-то целей и пр. и на этом основании каждое обращение в кассу будет проверяться, а менеджер "защищать" мой запрос и обосновывать перед каким-то внутренними структурами, которым для выдачи наличных нужны весомые основания.Это был доклад о текущей обстановке, а теперь вопрос к публике. Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?