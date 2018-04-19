Esq написав:Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.
Тарифы - тарифами и в них есть пункт "получение наличных в кассе банка", а практическая ситуация следующая. Денег в кассе нет, процедура по бронированию прошла ряд изменений в сторону повышения бюрократии и в новом виде такова, что в заказе денег к получению через кассу банк отказывает. Деньги на счете/карте? Отлично, но бронирование выполняется лишь для ограниченного перечня целей юридическим лицам и предпринимателям, а физическим лицам - лишь при условии выдачи срочных вкладов сроком от 3-х месяцев. Во всех остальных случаях банк предлагает выдавать деньги "из текущего остатка в кассе", что в реальном исполнении означает, что банк и его отдельно взятые отделения могут ограничивать выдачу абсолютно произвольно и неподотчётно.
Поскольку я также обслуживаюсь в банке и как ФЛП, то ситуацию обсудил и с менеджером отдела малого-среднего бизнеса. Предлагается сценарий по которому запросу в кассу на выдачу наличных с личной карты будет предшествовать бронирование средств, к которому в свою очередь должна быть подготовлена легенда о происхождении средств, прослеживаемая внутри банка. Дескать я в кассу обращаюсь не просто за наличными со своего счета, что это вот средства оттуда, для таких-то целей и пр. и на этом основании каждое обращение в кассу будет проверяться, а менеджер "защищать" мой запрос и обосновывать перед каким-то внутренними структурами, которым для выдачи наличных нужны весомые основания.
Это был доклад о текущей обстановке, а теперь вопрос к публике. Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?
Если нужно часто снимать наличку, я бы посоветовал Вам ПУМБ. Там вообще до 200К без всяких предзаказов в кассе дают и никаких вопросов не задают.
Esq написав:Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.
Седня друзья до 10:00 получили порядка 1500уе с закончившегося валютного депо, через менагер-касса. Вчера около 17:00 делали предзаказ Единственное, шо не понравилось, эт оч. мягкий диванчик - 2й от входа (в отд. №13), вот 1й потверже был, и за время ожидания порядка 15мин никто не предложил им кофе