RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5574557555765577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:57

  Esq написав:Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.

Тарифы - тарифами и в них есть пункт "получение наличных в кассе банка", а практическая ситуация следующая. Денег в кассе нет, процедура по бронированию прошла ряд изменений в сторону повышения бюрократии и в новом виде такова, что в заказе денег к получению через кассу банк отказывает. Деньги на счете/карте? Отлично, но бронирование выполняется лишь для ограниченного перечня целей юридическим лицам и предпринимателям, а физическим лицам - лишь при условии выдачи срочных вкладов сроком от 3-х месяцев. Во всех остальных случаях банк предлагает выдавать деньги "из текущего остатка в кассе", что в реальном исполнении означает, что банк и его отдельно взятые отделения могут ограничивать выдачу абсолютно произвольно и неподотчётно.

Поскольку я также обслуживаюсь в банке и как ФЛП, то ситуацию обсудил и с менеджером отдела малого-среднего бизнеса. Предлагается сценарий по которому запросу в кассу на выдачу наличных с личной карты будет предшествовать бронирование средств, к которому в свою очередь должна быть подготовлена легенда о происхождении средств, прослеживаемая внутри банка. Дескать я в кассу обращаюсь не просто за наличными со своего счета, что это вот средства оттуда, для таких-то целей и пр. и на этом основании каждое обращение в кассу будет проверяться, а менеджер "защищать" мой запрос и обосновывать перед каким-то внутренними структурами, которым для выдачи наличных нужны весомые основания.

Это был доклад о текущей обстановке, а теперь вопрос к публике. Моя битва за наличные такая же как и других потребителей банковских продуктов Альфа-банка или мне как-то особенно везёт в последнее время?

Если нужно часто снимать наличку, я бы посоветовал Вам ПУМБ. Там вообще до 200К без всяких предзаказов в кассе дают и никаких вопросов не задают.
Andrew75
 
Повідомлень: 721
З нами з: 30.09.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:00

Esq
О каком порядке сумм идёт речь?
Vorlon
 
Повідомлень: 5561
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:05

  Vorlon написав:Esq
О каком порядке сумм идёт речь?

Описанная ситуация возникает уже на суммах до 100 тыс. грн.
Esq
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 18.08.06
Подякував: 379 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:08

Re: Альфа-Банк

По рассрочке опять были изменения? В сообщении 6 месяцев и ссылка. В ссылке только 12. Все варианты платные. На 3 бесплатного уже нет?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2729
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:45

Re: Альфа-Банк

  Esq написав:Столкнулся с очередным витком закручивания гаек в отношении наличных денег.

Седня друзья до 10:00 получили порядка 1500уе с закончившегося валютного депо, через менагер-касса.
Вчера около 17:00 делали предзаказ
Единственное, шо не понравилось, эт оч. мягкий диванчик - 2й от входа (в отд. №13), вот 1й потверже был, и за время ожидания порядка 15мин никто не предложил им кофе :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24212
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:48

  2XL написав:По рассрочке опять были изменения? В сообщении 6 месяцев и ссылка. В ссылке только 12. Все варианты платные. На 3 бесплатного уже нет?

Странно, 2 дня назад ещё была :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:57

  2XL написав:По рассрочке опять были изменения? В сообщении 6 месяцев и ссылка. В ссылке только 12. Все варианты платные. На 3 бесплатного уже нет?

2XL, добрый день. Изменений не было. Укажите в ЛС дату получения СМС и последние четыре цифры карты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4390
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5574557555765577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 985, 986, 987
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9863 1415010
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 13:38
Alexander_s
Юнекс Банк 1 ... 136, 137, 138
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1372 313749
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 13:30
unex_bank_press
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3056, 3057, 3058
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30574 3767023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 11:02
IMPRINTER
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.