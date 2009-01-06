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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:23
Если б в эту девятку не лазили кривые руки рукожопов то она б ещё поездила.
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alex_b
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