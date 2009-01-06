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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:23
Re: Альфа-Банк
Если б в эту девятку не лазили кривые руки рукожопов то она б ещё поездила.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:13
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а что случилось со снятием с депозита Сберегательный на картуd в ИБ? Уже неделю примерно выдает ошибку - Сервис временно недоступен. При этом сама карта активна, в инете платил, переводы с нее мелкие идут без проблем. Это у меня так или у всех такой глюк?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:49
Re: Альфа-Банк
Якщо відправляти в так званий "неопераційний" час, то у всіх.)) Чи видає помилку саме в робочі години?
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